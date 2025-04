Messico esentato dai dazi reciproci di Trump

Il Messico e il Canada sono stati esentati dai dazi reciproci annunciati mercoledì dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La Casa Bianca ha indicato che entrambi i Paesi, che sono i principali partner commerciali degli Usa, sono stati esclusi da questa nuova misura perché sono soggetti alla tariffa generale del 25% imposta loro a causa della scarsa cooperazione in materia di traffico di droga e immigrazione, secondo la valutazione di Trump.

Tuttavia, la dogana statunitense continuerà a rinunciare a questa tariffa se i prodotti importati dal Messico o dal Canada rispettano le norme di origine del United States Mexico and Canada Agreement (Usmca).

Secondo il quotidiano El Universal, se scadesse il mandato di emergenza nazionale a sostegno della tariffa sul traffico di fentanyl e l'immigrazione illegale, i prodotti conformi alle norme dell'accordo commerciale nordamericano continuerebbero a ricevere un trattamento preferenziale, mentre quelli che non rispettano le disposizioni vedrebbero la percentuale tariffaria ridotta dal 25% al ;;12%.

Nelle prossime ore, il ministro dell'Economia Marcelo Ebrard presenterà una valutazione della situazione e la presidente Claudia Sheinbaum annuncerà la strategia del governo per rafforzare l'industria del Paese.



