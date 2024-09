In Brasile arriva l'internet satellitare della E-space Africa

L'Agenzia brasiliana delle telecomunicazioni (Anatel) ha autorizzato la compagnia di internet satellitare E-Space Africa a operare nel Paese. Lo riferisce il portale Poder 360 evidenziando una volta in attività sarà potenzialmente il principale concorrente di Starlink, l'impresa del miliardario sudafricano Elon Musk, attuale leader del settore nel Paese sudamericano.

La società con sede in Ruanda, avrà fino a 2 anni - a partire dalla decisione adottata da Anatel - per iniziare ad offrire il suo servizio nel gigante verde-oro.

Nella richiesta presentata alle autorità brasiliane la E-Space, che ha scelto San Paolo per la sua rappresentanza nel Paese, ha indicato come infrastruttura disponibile un sistema composto da 8.640 satelliti.

La Starlink di Musk, con il suo sistema in orbita bassa, detiene la quota maggiore nel mercato con una fetta del 46% seguita da Hughes (36%) e Viasat (5%).



