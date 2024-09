Brasile, 'deliberata intenzione di X di violare misure Corte'

L'Agenzia brasiliana per le telecomunicazioni (Anatel) riferisce di aver constatato che il social network X era accessibile agli utenti mercoledì, nonostante la decisione della Corte Suprema. Questo atteggiamento - afferma in una nota - "dimostra la deliberata intenzione di violare" il provvedimento della giustizia.

Anatel ha inoltre dichiarato che risponderà con misure appropriate a ulteriori tentativi di non rispettare le misure.

L'Agenzia brasiliana delle telecomunicazioni (Anatel) nel comunicato "informa che, per tutto il 18/9, ha riscontrato che il social network X era accessibile agli utenti, nonostante la decisione emessa dalla Corte suprema (Stf). Con il supporto attivo dei fornitori di telecomunicazioni e della società Cloudfare, è stato possibile individuare un meccanismo che, si spera, garantirà il rispetto della sentenza, con il ripristino del blocco. Il comportamento della rete X dimostra la deliberata intenzione di infrangere l'ordine della Corte. Ogni ulteriore tentativo di aggirare il blocco otterrà le misure appropriate da parte dell'Agenzia".

In Brasile X è stato bloccato dalla fine di agosto, a seguito di una decisione del giudice Alexandre de Moraes. Il provvedimento resterà valido fino a quando la piattaforma non pagherà la multa e non nominerà un legale rappresentante.

Secondo la ricostruzione della Globo, i brasiliani hanno potuto accedere al social network dopo che la società del miliardario Elon Musk ha cambiato i suoi server, rendendo difficile il blocco da parte degli operatori Internet. Questo ha permesso ad alcune persone persino di postare sulla piattaforma.





