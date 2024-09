Venezuela, candidato dell'opposizione partito per la Spagna

Le autorità venezuelane hanno concesso un salvacondotto per la Spagna a Edmundo Gonzalez Urrutia, candidato dell'opposizione che rivendica la vittoria alle elezioni presidenziali del 28 luglio contro Nicolas Maduro.

"Edmundo Gonzalez Urrutia ha lasciato il Paese. Dopo essersi rifugiato volontariamente alcuni giorni fa nell'ambasciata spagnola a Caracas, ha chiesto asilo politico al governo spagnolo. Il Venezuela gli ha concesso il necessario salvacondotto nell'interesse della pace politica e della tranquillità del Paese", ha scritto il vicepresidente venezuelano sui social network. Edmundo González Urrutia è partito per la Spagna a bordo di un aereo dell'aeronautica iberica, come ha confermato sui social il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, sottolineando che il viaggio è stato effettuato su richiesta di Urrutia e che "il governo spagnolo è impegnato a garantire i diritti politici e l'integrità fisica di tutti i venezuelani".



