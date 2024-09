Venezuela: altro difensore dei diritti umani in carcere

Oggi i parenti di Nélida Sánchez, coordinatrice nazionale dell'associazione Súmate e difensore dei diritti umani, sono stati informati che l'attivista si trova nell'Helicoide, l'edificio che ospita la sede degli 007 del Venezuela. Usata anche come carcere, tale struttura è stata denunciata più volte presso la Corte Penale Internazionale come sede di torture.

"I parenti aspettano di conoscere i reati contestati a Nélida e di poterla difendere con i loro difensori privati e non con quelli d'ufficio", ha reso noto l'associazione Súmate sul suo account di X.

Sánchez era stata arrestata lunedì per strada da funzionari del Servizio d'Intelligence Nazionale Bolivariano, il Sebin.

L'attivista soffre di problemi cardiaci, fibromialgia e asma e, per questo, i parenti hanno chiesto alle autorità competenti di fornirle le cure mediche necessarie, garantendo il suo diritto umano alla vita.



