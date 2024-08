Costa Rica, un unico aereo per combattere i narcos dal cielo

Il Servizio di sorveglianza aerea del Costa Rica dispone di un solo aeromobile per pattugliare le decine di migliaia di chilometri quadrati del territorio nazionale. Questo ente ha il compito di proteggere i cieli del Paese, monitorare gli aeroporti e sostenere le forze di polizia nella lotta contro il traffico di droga.

L'unico strumento è un velivolo utilitario Cessna Grand Caravan, con una capacità di 12 occupanti, acquistato durante il precedente governo insieme agli Stati Uniti.

Rispondendo alle domande del quotidiano crhoy.com, il ministro della Pubblica Sicurezza, Mario Zamora, ha riconosciuto che attualmente è operativo solo questo aereo ed ha precisato che la mancanza di altri veicoli è dovuta alla lentezza nella consegna delle parti necessarie. "Ci sono stati ritardi nel flusso dei pezzi di ricambio e questo ha causato un impatto", ha spiegato.

Sebbene un unico aeroplano sia responsabile dell'intera protezione dei cieli del Paese, il ministro non è preoccupato per la mancanza di una flotta più grande, poiché vengono utilizzati nel pattugliamento elicotteri statunitensi e una nuova unità potrebbe entrare presto in servizio.



