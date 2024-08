Già 1.339 venezuelani sono fuggiti in Brasile dopo le elezioni

È esploso il flusso dei rifugiati venezuelani che sono entrati in Brasile in fuga dal Venezuela dopo la contestata rielezione del presidente Nicolás Maduro nelle presidenziali del 28 luglio. Secondo il database della Polizia Federale brasiliana, dal 30 luglio al 5 agosto, i rifugiati venezuelani arrivati nel gigante latinoamericano erano stati 1.339, una media di quasi 200 al giorno.

Continua dunque l'Operazione "Acolhida" (Accoglienza). È stata lanciata dal governo brasiliano nel 2018 per far fronte alla diaspora venezuelana. E anche in questo nuovo esodo migratorio è in prima linea anche l'organizzazione non governativa italiana AVSI, come dichiara ad ANSA Fabrizio Pellicelli, direttore e presidente di AVSI Brasil. "Oggi più che mai stiamo lavorando per l'accoglienza e l'integrazione dei venezuelani in fuga" ha dichiarato.

Secondo i dati dell'esercito, dal 2018 ad oggi, 693.722 venezuelani hanno attraversato il confine tra Venezuela e Brasile.



