Alta tensione in Venezuela, Maduro: 'è in atto un piano di estrema destra made in Usa'

Tensione sempre più alta in Venezuela dopo l'ufficializzazione dell'esito delle elezioni presidenziali, con la rielezione di Maduro contestata dall'opposizione che sostiene di avere vinto e promette di far valere le proprie ragioni. Non mancano le proteste e le violenze in piazza, sia a favore sia contro il presidente rieletto.



"E' in atto un piano dell'estrema destra, per una rivoluzione colorata, vogliono iniziare un'escalation di terrorismo". Lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, in una conferenza stampa, parlando delle manifestazioni nel Paese, che ha definito atti di "terrorismo". Il presidente ha detto: "conosciamo questo modus operandi" che è già stato utilizzato "dall'estrema destra" nel tempo e "sappiamo come affrontare questa situazione". Dietro questo piano - ha sottolineato - "ci sono i gringos", è "made in Usa". Siamo di fronte ad una "controrivoluzione violenta".

Il leader del partito di opposizione venezuelana Voluntad Popular Freddy Superlano è stato arrestato stamani, secondo una registrazione trasmessa dal media Monitoreamos. Il video mostra come uomini incappucciati con armi da fuoco abbiano prelevato Superlano e lo abbiano fatto salire su un furgone.

Il ministro venezuelano del Potere popolare per le Relazioni Interne, Remigio Ceballos, ha riferito delle azioni in corso per controllare le proteste in diversi Stati del Paese.

In alcune dichiarazione all'emittente TeleSur, il ministro ha spiegato che gli organi di sicurezza sono stati dispiegati per agire con la forza necessaria, in conformità alla Costituzione bolivariana del Venezuela. "Chiunque violi le leggi della Repubblica - ha detto Caballos - sarà debitamente punito e continueremo a lavorare in perfetto coordinamento con il sistema giudiziario, instancabilmente, minuto per minuto, tutti. Questo è l'ordine diretto e garantiremo la pace del popolo venezuelano".

"Abbiamo grandiose informazioni da condividere. Voglio dire a tutti i venezuelani e democratici del mondo che abbiamo già il modo per provare la verità", ha affermato la leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, in una conferenza stampa congiunta con l'ambasciatore Edmundo Gonzalez Urrutia, portabandiera della Piattaforma unitaria democratica alle elezioni che si sono tenute domenica.

Parlando per la prima volta da quando è stata ufficialmente indagata per frode elettorale, Machado ha detto che "le prove saranno rese disponibili già da stasera

attraverso un portale consultabili a tutti", e "costituiscono una prova matematica e incontrovertibile della vittoria" di Edmundo Gonzalez Urrutia, grazie ad un lavoro di 24 ore ininterrotte. "Le schede infatti, dopo essere state verificate e digitalizzate, sono state messe in un portale web robusto. Un portale a cui l'elettore venezuelano può accedere inserendo i propri dati personali e in cui potrà trovare la propria scheda, in modo tale che ciascun elettore potrà validare il proprio voto e vedere se corrisponde con quello che è stato inserito". "Ci sono già vari leader del mondo - ha detto la leader di opposizione - che stanno consultando questo portale, proprio

mentre stiamo parlando".

Machado ha poi affermato che "abbiamo raccolto più del 73% dei voti, e il nostro presidente eletto è Edmundo Gonzalez", sottolineando che i voti per Edmundo Gonzalez Urrutia superano i 6,5 milioni, mentre quelli per Nicolas Maduro sono 2.759.256.

Parlando delle manifestazioni di piazza, Machado ha affermato: "Sono 25 anni di minacce di persecuzione: 25 anni che dicono alle madri di famiglia venezuelane che toglieranno loro la borsa alimentare se non" appoggiano il regime. "Sono 25 anni che perseguitano tutti i venezuelani", compreso silenziare i media. "E risulta che il Paese si è stancato e la gente non ha più paura".

In tutto il Venezuela si stanno moltiplicando le manifestazioni contro la proclamazione della vittoria di Maduro. Colonne di manifestanti sono state riprese a Los Teques e Charallave, nello stato di Miranda, a Maracay, nello stato di Aragua, a Coro, nello stato di Falcon, dove è stata abbattuta una statua di Hugo Chavez. A Caracas manifestanti, anche motorizzati, si sono diretti verso il centro occupando l'Avenida Bolivar, provenienti dai quartieri più poveri della capitale e principalmente da quello di Petare, nella periferia est.

Media locali e social denunciano quella che sarebbe la prima vittima delle proteste. Sarebbe un giovane che manifestava nella città di Maracay, stato di Aragua, a 120 chilometri dalla capitale Caracas. Diversi video mostrano il giovane ferito e portato in braccio dai manifestanti e poi preso in consegna dalla polizia per essere trasportato in ospedale.

Nella capitale, le milizie chaviste si sono concentrate intorno al palazzo presidenziale Miraflores, pronte a "difendere il presidente Nicolas Maduro", secondo quanto riporta la tv pubblica Venezolana de Television. "Se vogliono generare violenza, ci troveranno qui. Siamo pronti a difendere il palazzo, la Costituzione e la vittoria del presidente", ha dichiarato vicepresidente del Partito Socialista Unito del Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, considerato uno degli uomini forti dell'establishment.

Si registrano anche i primi arresti da parte della polizia di manifestanti scesi in strada per protestare. Lo mostrano le immagini che danno conto di violenti scontri in corso con le forze dell'ordine. La procura nazionale ha annunciato il divieto delle proteste e in un comunicato afferma che le persone arrestate possono incorrere tra gli altri nel delitto di "incitamento all'odio", con una pena fino a 20 anni di prigione.

Machado ha denunciato che agenti della polizia del governo di Nicolas Maduro, alcuni dei quali incappucciati, si sono appostati nelle adiacenze dell'ambasciata dell'Argentina a Caracas, dove sono rifugiati sei membri del suo staff elettorale a cui è stato concesso asilo e che sono in attesa di un salvacondotto. L'episodio si registra dopo che il governo di Nicolas Maduro ha annunciato oggi di aver espulso il rappresentante diplomatico di Buenos Aires insieme a quelli di Cile, Costa Rica, Perù, Panama, Repubblica Dominicana e Uruguay, paesi accusati di "interferenza" nel processo elettorale.

Mosca e Pechino blindano Maduro

Il Cremlino dice che l'opposizione venezuelana "deve accettare" la sconfitta.

"Vediamo che l'opposizione non vuole accettare la sua sconfitta, tuttavia pensiamo che l'opposizione debba farlo e congratularsi con il vincitore di queste elezioni", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov aggiungendo che "i tentativi di influenzare la situazione in Venezuela non dovrebbero essere alimentati da paesi terzi".



Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di congratulazioni a Nicolas Maduro per la sua rielezione al vertice istituzionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, dicendosi pronto a lavorare in modo congiunto "per continuare a guidare la partnership strategica bilaterale per tutte le stagioni verso nuove vette, in modo da avvantaggiare le persone di entrambi i Paesi". Da quando ha assunto l'incarico, Maduro "ha guidato il governo e il popolo venezuelani nel perseguire un percorso di sviluppo adatto alle proprie condizioni nazionali, ottenendo risultati notevoli", ha aggiunto Xi, secondo l'agenzia statale Xinhua.







