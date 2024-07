Governo Maduro assicura, 'le elezioni si svolgono correttamente'

Il ministro della Difesa del Venezuela, il generale Vladimir Padrino Lopez, ha assicurato che le elezioni presidenziali si stanno svolgendo correttamente in tutto il Paese e che non si registrano irregolarità.

Lo ha affermato all'uscita dal seggio del quartiere Coche di Caracas dove si è recato a votare. "Le informazioni che ho è che tutto il processo si stà realizzando in pace e con spirito civico", ha detto Lopez, che coordina lo spiegamento dei circa 380.000 militari delle Forze Armate (Fanb) che controllano la sicurezza negli oltre 30 mila seggi elettorali e alle frontiere.

Su questo fronte Padrino ha assicurato che le Fanb "stanno proteggendo adeguatamente i confini e lo spazio terrestre, marittimo e aereo, mentre i venezuelani esercitano il loro diritto al voto". Secondo il ministro anche gli osservatori internazionali alla fine del processo "si persuaderanno che il nostro sistema elettorale offre al popolo tutte le garanzie necessarie".



