Il presidente di Cuba ammette, 'sull'isola c'è corruzione'

Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha ammesso che sull'isola caraibica si registrano casi di "corruzione" e di "elevata evasione fiscale", sia nel settore statale sia in quello privato, promettendo poi di "mettere ordine nel Paese".

"La prima cosa che dobbiamo riconoscere è che c'è stata una mancanza di controllo e di attenzione, ed è per questo che tali problemi si sono accumulati", ha detto il capo dello Stato durante una riunione precedente alla sessione del Parlamento, che avrà luogo a partire da oggi.

"C'è un deficit di bilancio, c'è un'elevata evasione fiscale, c'è una distorsione dei prezzi", ha sottolineato Díaz-Canel, secondo cui nella nazione sono presenti anche "inflazione, corruzione e aumento della criminalità".

"I settori non statale e statale hanno entrambi delle responsabilità davanti alla società", ha concluso il presidente, in carica dal 2019.



