Lula, grande soddisfazione ricambiare l'ospitalità di Mattarella

"Sono lieto di poter ricambiare l'ospitalità con cui sono stato ricevuto in Italia dal Presidente Mattarella lo scorso anno". E anche più di recente "in occasione del G7, sono stato generosamente accolto dal Primo Ministro Giorgia Meloni". Il capo di Stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, saluta con grande cordialità la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivato "per la prima volta" nel Paese sudamericano "in un momento particolarmente propizio" - ha affermato - poiché la "visita rappresenta l'apice delle celebrazioni dell'anniversario dei 150 anni di immigrazione italiana, che ha reso le traiettorie dei nostri Paesi per sempre inseparabili".

"Questi legami - ha osservato Lula - si rafforzano attraverso dimostrazioni di amicizia e solidarietà, come è avvenuto in occasione delle alluvioni che hanno colpito il Rio Grande do Sul. Siamo molto grati per la donazione di 25 tonnellate di aiuti umanitari che abbiamo ricevuto dal governo italiano.

Il materiale donato ha certamente alleviato l'enorme perdita subita dalla popolazione del Rio Grande do Sul, che costituisce una parte consistente degli oltre 35 milioni di discendenti italiani in Brasile".



