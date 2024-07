Cuba inizia a calmierare i prezzi di 6 prodotti del paniere

Il governo di Cuba inizierà a fissare un tetto al prezzo di sei prodotti del paniere di consumo. Il provvedimento, appena entrato in vigore, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dal ministero delle Finanze.

I prodotti a prezzi calmierati nelle micro, piccole e medie imprese sono pollo, olio, salsicce, latte in polvere, pasta e detersivi.

L'iniziativa si inserisce nel contesto degli sforzi per cercare di stabilizzare la crisi sull'isola, devastata dalla pandemia di Covid-19, dal calo del turismo e dalla riduzione dei livelli di produzione.

L'esecutivo, secondo cui il Paese si trova in ;;una "economia di guerra", la scorsa settimana ha annunciato che applicherà nuove misure di aggiustamento fiscale, tagliando voci dal bilancio di quest'anno e stanziando mensilmente le risorse in base al reddito reale.



