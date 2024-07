Preoccupazione dell'Onu per l'arresto di oppositori in Venezuela

Le elezioni presidenziali del 28 luglio in Venezuela "rappresentano un'occasione fondamentale per rispettare la volontà della popolazione. Mi rammarico che la restrizione dello spazio civico stia crescendo nel Paese quando sarebbe necessario il contrario". Lo ha detto l'Alto commissario dell'Organizzazione delle Nazioni unite per i diritti umani, Volker Türk, presentando il rapporto sulla situazione in Venezuela.

"Sono preoccupato per le notizie di intimidazioni e maltrattamenti nei confronti dei detenuti. Molte persone continuano a essere accusate di terrorismo il che non soddisfa gli standard di tutela dei diritti umani. Queste pratiche devono essere invertite", ha affermato Türk.

L'alto commissario Onu denuncia inoltre l'aumento di "intimidazioni contro i giornalisti e la censura sui media".

"Chiedo che ci sia un processo elettorale trasparente e che gli accordi delle Barbados siano rispettati. Incoraggio tutti coloro che detengono il potere ad assumere impegni concreti prima delle elezioni", ha concluso.

La delegazione venezuelana presente alla 56a sessione del Consiglio dei Diritti Umani Onu ha criticato il rapporto definendolo un "opuscolo di propaganda".



