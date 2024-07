Atterraggio d'emergenza in Brasile, 30 feriti per turbolenza

Un aereo dell'Air Europa è stato colpito da una turbolenza che ha provocato almeno 30 feriti nelle prime ore di stamani. Secondo le informazioni del portale G1, il volo, che viaggiava dalla Spagna all'Uruguay con 325 passeggeri, ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Natal, in Brasile.



Il volo era partito da Madrid, in Spagna, alle 23.55 (ora locale) ed era diretto a Montevideo, la capitale dell'Uruguay, ma e' atterrato sul suolo brasiliano nelle prime ore di stamani. In un comunicato, l'ufficio stampa di Air Europa ha confermato che dei 325 passeggeri a bordo, sette sono stati curati per ferite piu' serie e gli altri hanno riportato lesioni di minore entita'. Zurich Airport Brasil, la concessionaria che gestisce l'aeroporto internazionale di Natal, ha dichiarato alla stampa che l'aereo Air Europa e' atterrato alle 2.32 e che sono stati attivati i protocolli di servizio per questo tipo di eventi.

