Cinema, Daniele Luchetti in Brasile per presentare Confidenza

Un motivo di orgoglio, ma anche un peso. Per il regista Daniele Luchetti la gloriosa storia del cinema italiano rappresenta oggi la sfida principale registi del Paese, eternamente paragonati ai geni del passato come Federico Fellini. Vincitore di numerosi premi al David di Donatello, Luchetti arriva in Brasile come ospite d'onore a 8½ Festival del Cinema Italiano, che prenderà il via il 27 giugno, dove presenterà il film "Confidenza", adattamento del romanzo omonimo di Domenico Starnone, già nelle sale italiane lo scorso aprile.

"Diamo per scontato che il Brasile abbia una cultura che somiglia molto alla nostra, ma non ne sono così sicuro. Voglio verificare se è vero e sono curioso di capire l'impressione che il pubblico ha di questo film" ha detto Luchetti in un'intervista all'ANSA. "Confidenza" racconta la storia di Pietro Vella, insegnante che vive sotto la minaccia di una terribile confidenza rivelata da un ex studente e da un'ex fidanzata, la geniale matematica Teresa Quadraro. "Questo film mostra il ritratto di un uomo spaventato, impaurito dal femminile", ha spiegato il cineasta. Il thriller interpretato da Elio Germano e Federica Rosellini si inserisce nel dibattito sulla mascolinità tossica, attuale sia in Brasile che in Italia.

"Confidenza" sarà uno dei film proiettati all'8½ Festival del Cinema Italiano, che porterà il meglio della produzione contemporanea del belpaese in più di 20 città brasiliane. Oltre a partecipare alla mostra, il cineasta sarà protagonista di due incontri: uno a San Paolo, il 26 giugno, e uno a Rio de Janeiro, il primo luglio - promossi dagli Istituti Italiani di Cultura.

Gli eventi si svolgono nell'ambito dell'iniziativa "Fare Cinema", portata avanti dal ministero degli Esteri per promuovere i film italiani attraverso la rete diplomatica e consolare.



