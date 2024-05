Messico, 1.309 osservatori internazionali alle elezioni

L'Istituto Nazionale Elettorale del Messico ha accreditato 1.309 osservatori stranieri per le elezioni di domenica 2 giugno, il numero più alto dal 1994, quando il meccanismo fu introdotto per la prima volta nel Paese.

Le missioni con il maggior numero di aderenti sono quelle dell'Organizzazione degli Stati Americani (100); Alleanza globale dei giovani politici (94); l'Ambasciata degli Stati Uniti (76); la Conferenza Permanente dei Partiti Politici dell'America Latina e dei Caraibi, (41); la Rete Globale dei Giovani Politici (37) e Sember (37).

Tra gli iscritti, 569 sono donne (43,5%) e 740 sono uomini (56,5%). Per continente, 1.096 (l'83,7%) proverranno dal continente americano; 163 (12,5%) dall'Europa; 25 (1,9%) dall'Africa; 17 dall'Asia (1,3%) e otto (0,6%) dall'Oceania.

Saranno 63 i Paesi rappresentati e, per la prima volta, saranno presenti visitatori dal Montenegro, dalla Tanzania e dallo Zimbabwe.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA