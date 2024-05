Lula conferma la sua partecipazione al G7 di giugno in Italia

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha confermato oggi la sua partecipazione al vertice del G7, il gruppo delle principali potenze industriali mondiali, che si terrà dal 13 al 15 luglio in Italia.

"Io mi recherò al G7, anche Papa Francesco partecipa, e (il presidente francese) Emmanuel Macron, insomma tutti", ha dichiarato il capo dello Stato in un discorso a Guariba, nello Stato di San Paolo, dove ha partecipato all'inaugurazione del più grande impianto di produzione di etanolo di seconda generazione al mondo, che dovrebbe rendere disponibili 82 milioni di litri di carburante pulito all'anno.

In questa occasione Lula avrà la possibilità di illustrare i risultati produttivi dell'impresa di etanolo brasiliana Raízen ai capi di Stato di vari altri Paesi, come Germania, Francia e Stati Uniti.

"Prima di recarmi in Italia . ha poi detto - mi metterò d'accordo con [il ministro delle Miniere e dell'Energia, Alexandre Silveira, che preparerà una bottiglia del nostro etanolo di seconda generazione che voglio consegnare a ciascun leader, affinché si renda conto di quello che il nostro Brasile, appartenente al 'Sud Globale', è in grado di fare in questo settore".

Il vertice del G7, che sarà presieduto dal presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni, si svolgerà a metà giugno a Borgo Egnazia, nella Valle d'Itria pugliese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA