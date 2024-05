Premiato il biologo colombiano che salva i delfini in Amazzonia

E' andato ad un biologo colombiano che salvaguarda i delfini dell'Amazzonia il premio Esploratore dell'anno del Rolex National Geographic 2024. Fernando Trujillo, nato a Bogotà 56 anni fa, ha trascorso la maggior parte della sua vita nella selva studiando e lottando per la conservazione della fauna locale, in particolare dei delfini rosa.

Negli anni il biologo ha navigato per migliaia di chilometri sui fiumi interni, vivendo a contatto con gli indigeni Ticuna, Cocama e Yagua. E sono proprio i popoli nativi che lo hanno soprannominato 'Omacha', il delfino che si trasforma in uomo. E' da questo nomignolo che Trujillo ha tratto ispirazione per il titolo della sua fondazione in difesa dell'Amazzonia.



