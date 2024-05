Sostituito a Cuba il ministro del Commercio estero Cabrisas

Il Consiglio di Stato cubano, su proposta del presidente Miguel Díaz-Canel ha deciso un avvicendamento alla guida del ministero del Commercio estero e degli Investimenti stranieri, nominando Oscar Pérez-Oliva Fraga al posto di Ricardo Cabrisas Ruiz.

Pérez-Oliva, ricorda oggi il quotidiano ufficiale Granma, era primo vice ministro nel dicastero, mentre l'uscente Cabrisas manterrà l'altro suo incarico di vice primo ministro del governo.

L'incarico di primo vice ministro, precisa un comunicato, è stato assunto da Carlos Luis Jorge Méndez, 36 anni, già consigliere del ministro e direttore generale per gli Investimenti esteri.

Il nuovo ministro Pérez-Oliva, 53 anni, è un ingegnere elettronico con una vasta esperienza gestionale accumulata per più di 15 anni nell'attività del commercio estero, sia nello stesso ministero, sia come direttore della valutazione aziendale nella Zona Speciale di Sviluppo Mariel.

Cabrisas, 87 anni, ha ricoperto in passato altri importanti incarichi nel governo cubano, anche come titolare del ministero dell'Economia e della Pianificazione (2016-2018). Da anni il ministro uscente è il principale negoziatore del debito estero di Cuba, sia con i governi che con i privati.



