Pil del Messico è cresciuto dell'1,93% nel primo trimestre

Il prodotto interno lordo del Messico per il primo trimestre del 2024 ha registrato una crescita annua dell'1,93% in termini reali e con dati adeguati alla stagionalità, ha riferito l'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (Inegi). I dati finali del Pil segnano sei trimestri consecutivi di decelerazione dal picco raggiunto nel terzo trimestre del 2022, quando mostrò un'espansione annua del 4,64%.L'informazione ha sorpreso gli specialisti del settore privato consultati dal Banco de México, che prevedevano una crescita annua del 2,30% Per l'agricoltura, l'allevamento e la pesca si è osservata una crescita dell'1,7%, il commercio e i servizi hanno registrato un'espansione del 2,4%, mentre le attività industriali e manifatturiere sono aumentate del 2,5%.





