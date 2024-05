Messico, risarcimenti a famiglie vittime del crollo al comizio

Il governo dello Stato messicano di Nuevo León ha offerto un risarcimento di 400mila pesos (circa 24mila dollari) alle famiglie delle vittime e di 100mila pesos (6mila dollari) ai feriti nell'incidente avvenuto il 22 maggio durante un comizio del Movimento Cittadino a San Pedro Garza García.

In una conferenza stampa, il governatore Samuel García ha dichiarato: "Abbiamo creato un comitato che dispone di un fondo di compensazione che verrà consegnato alle famiglie". "Il sostegno economico non è la cosa più importante, ma sappiamo che aiuterà", ha aggiunto il capo dell'esecutivo statale.

"Ci sono casi di donne che hanno fratture alla caviglia, all'anca, costole rotte, che magari trascorreranno settimane in ospedale o in riabilitazione e alcune di loro sono ragazze madri", ha spiegato.

García ha riferito che nel pomeriggio di ieri restavano ricoverate in ospedale 36 persone e il numero dei decessi, stabilito a 9, non è aumentato.



