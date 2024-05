Messico: ente, 'possibile frode nel voto dall'estero'

L'Istituto Nazionale Elettorale del Messico (Ine) ha riferito che presenterà denunce alla Procura Generale di questo Paese latinoamericano per oltre 3mila casi che potrebbero costituire crimini elettorali legati al tentativo di alterare le liste delle persone residenti all'estero per le elezioni del 2 giugno.

Il consigliere Arturo Castillo, presidente della Commissione per il voto dall'estero, e la consigliera Carla Humphrey, presidente della Commissione federale del registro degli elettori, hanno spiegato che l'elenco nominale dei votanti residenti in altre nazioni conta 223.961 registrazioni.

Inizialmente erano state escluse 39.724 persone, poiché la loro iscrizione presentava irregolarità. Dopo una nuova revisione, tuttavia, sono stati reintegrati 36.573 casi.

Oltre 3mila iscrizioni non hanno riunito i requisiti per la reincorporazione e per questi casi l'area tecnica ha proposto di istruire la Direzione Legale dell'Ine di presentare le corrispondenti denunce penali, visto il sospetto che terzi abbiano cercato di alterare l'elenco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA