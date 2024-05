La Commissione Difesa della Camera cilena riunita in Antartide

La Commissione Difesa della Camera cilena, presieduta dalla ministra Maya Fernández ha realizzato una riunione n Antartide "in considerazione delle condizioni geopolitiche prevalenti" per le rivendicazioni di sovranità argentine sul 'continente bianco' e all'annuncio russo della scoperta di ingenti riserve petrolifere.

La sessione straordinaria, riferisce la tv T13, si è tenuta ieri presso la Base Eduardo Frei, nel territorio antartico cileno, e vari deputati partecipanti l'hanno definita "un atto di sovranità".

In dichiarazioni all'emittente, la ministra Fernández ha sottolineato che "la Commissione Difesa normalmente si riunisce in tutto le regioni del nostro Paese". "Siamo stati al nord, al sud e ora - ha spiegato - siamo qui in Antartide, parlando ed abbiamo ovviamente esaminato le principali sfide che dobbiamo affrontare. Il Cile fa parte del Trattato sull'Antartide e quindi, come ha ricordato il presidente Boric, il grande obiettivo è fare di questa regione un territorio di pace e di scienza".

La ministra non ha voluto commentare le dichiarazioni del presidente argentino, Javier Milei, il quale ha affermato che la costruzione della base di Ushuaia insieme agli Stati Uniti "sostiene la nostra rivendicazione sull'Antartide". E per quanto riguarda la presunta scoperta di petrolio annunciata dalla Russia in una zona territoriale cilena, si è limitata a sottolineare che "il nostro impegno è per la pace e per continuare la cooperazione in materia scientifica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA