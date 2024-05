Mercado Pago richiederà una licenza bancaria in Messico

Mercado Pago, la fintech del colosso latinoamericano dell'e-commerce Mercado Libre, ha annunciato che nei prossimi mesi avvierà il processo davanti alle autorità messicane per ottenere una licenza bancaria, cercando di diventare la più grande banca digitale del Paese.

"Oggi offriamo servizi simili a quelli della banca tradizionale in modo digitale, inclusivo ed efficiente. I nostri milioni di utenti ci vedono come la loro banca digitale. Ora vogliamo formalizzarlo e diventare la più grande banca 100% digitale del Messico", ha affermato Pedro Rivas, direttore generale di Mercado Pago in terra azteca.

"Vogliamo evolverci —ha aggiunto— per avere un impatto maggiore sul sistema bancario digitale del Messico. Siamo entusiasti di iniziare questo processo, perché disponiamo dell'infrastruttura tecnologica per arrivare dove il sistema bancario tradizionale non è ancora giunto ed espandere la nostra portata per offrire prodotti più innovativi e accessibili".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA