Rio de Janeiro accoglie la prima tappa di 'I love Italian wines'

I produttori di vino italiani sono sbarcati a Rio de Janeiro per la prima delle tre tappe brasiliane di 'I Love Italian Wines' 2024. L'iniziativa, tenuta a battesimo dalla direttrice dell'Ice nel Paese sudamericano, Milena Del Grosso, e dal console italiano nella città carioca, Massimiliano Iacchini, è organizzata dall'Ice e dal ministero degli Esteri e del Commercio internazionale, in collaborazione con le fiere Wine South America e Vinitaly. La kermesse, che si è aperta a Rio, arriverà anche San Paolo il 22 maggio, e si concluderà a Brasilia il 24 maggio.

All'evento, destinato agli operatori del settore, proprietari di locali e supermercati, sono stati presentati 350 vini di diverse varietà, uve e regioni d'Italia. La giornata si è aperta con una masterclass con una selezione di dodici vini, tra questi cinque provenienti dalla Toscana, con un immancabile bis di Brunello di Montalcino. A seguire c'è stato un ricco walk around di wine tasting.

"Le edizioni di Rio de Janeiro e di San Paolo evidenziano già un incremento in termini di espositori e visitatori rispetto alle edizioni passate e questo dimostra l'interesse del mercato e il successo dell'evento" ha affermato Del Grosso, a margine della manifestazione.

Con quasi dieci milioni di litri di vino venduti al Brasile nel 2023 e una quota del 6,3%, l'Italia si è attestata al sesto posto tra i principali Paesi fornitori. E in termini di valore i risultati sono stati anche migliori, con un conto da 38,3 milioni di dollari, ed una crescita del 4,4% rispetto al 2022.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA