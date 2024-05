Messico-Ecuador, sentenza dell'Aia il 23 maggio

La Corte internazionale di giustizia annuncerà giovedì prossimo se intende adottare misure contro l'Ecuador in relazione all'assalto della polizia all'ambasciata messicana a Quito per arrestare l'ex vicepresidente Jorge Glas, che aveva ricevuto asilo politico.

L'incidente, avvenuto il 5 aprile, ha causato l'immediata rottura delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

Cinque giorni dopo i fatti, il Messico ha richiesto alla Corte di pronunciarsi sulla controversia, in particolare sulla violazione delle norme internazionali compiuta dalla polizia ecuadoriana con l'invasione dell'ambasciata.



