Maduro presenta la sua squadra per la campagna elettorale

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro (Psuv), in cerca del terzo mandato alle elezioni del 28 luglio, ha presentato i vertici dell'organizzazione che lo affiancherà nella campagna elettorale.

"Costituiamo davanti al Paese e al mondo il comando vittorioso per il 28 luglio, che sarà il Comando Venezuela Nuestra secolo 21, per articolare tutte le forze per la vittoria", ha detto Maduro annunciando i nomi alla guida della struttura, che vede una squadra centrale supportata da team divisi per settori.

A capo dell'equipe che si occupa della macchina elettorale, "in difesa del voto per la grande vittoria", figura Diosdado Cabello, numero due del Psuv.



