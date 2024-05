In Brasile 163 minori salvati dagli abusi sessuali

Un totale di 163 minori, tra bambini e adolescenti, sono stati salvati dagli abusi sessuali, in Brasile, nell'ambito della quarta edizione dell'operazione Sentieri Sicuri coordinata dal ministero della Giustizia.

Secondo i numeri diffusi dalle autorità federali, fino ad ora i controlli - che si protrarranno per tutto maggio - hanno portato all'arresto di 314 persone. Nell'operazione sono stati impegnati circa 12.700 agenti, che hanno ispezionato più di 5.300 località in 453 comuni.

In totale sono state condotte 86.300 perquisizioni, col sequestro di 103 armi da fuoco, 7,2 tonnellate di droga e 15.900 elementi legati alla pornografia infantile.



