'Città temporanee' per i colpiti dall'inondazione in Brasile

Il governo del Rio Grande do Sul, in Brasile, valuta la costruzione di quattro "città provvisorie" per ospitare le migliaia di persone che si trovano nei centri di accoglienza della capitale, Porto Alegre, e dei comuni di Canoas, Sao Leopoldo e Guaíba, come conseguenza delle inondazioni.

Secondo il progetto del governo di Eduardo Leite (Psdb, centro), queste strutture temporanee saranno dotate di spazi comuni come cucine, bagni e lavanderie, e di stanze private per ogni gruppo familiare, al fine di evitare casi di violenza.

In totale, sono 77.199 le persone senza casa e altre 540.192 sono sfollate, per un totale di 617.391 persone fuori casa in tutto lo stato, che sta affrontando uno dei peggiori disastri naturali della storia del Brasile.

Finora l'alluvione ha provocato 154 morti, 104 dispersi e ha colpito il 92% dei comuni dello stato, interessando circa 2,3 milioni di persone.



