Candidato sinistra, 'Rep. Dominicana non è un campo rifugiati'

Il candidato del partito di sinistra Fuerza del Pueblo alle elezioni presidenziali della Repubblica Dominicana, Leonel Fernandez, ha accusato la comunità internazionale di voler trasformare il Paese in un "campo di rifugiati" rivendicando "il diritto a decidere che la crisi di Haiti non è un problema nostro". Lo ha affermato in un'intervista rilasciata a "El Pais" dove pure ha criticato i sondaggi che in vista degli scrutini di domenica danno come ampiamente favorito l'attuale presidente Luis Abinader e gli assegnano solo un 25% delle preferenze. "Si tratta di sondaggi pagati dal governo, i rilevamenti indipendenti ci danno attorno al 35%", ha detto Fernandez, che al suo attivo ha già tre mandati come presidente tra il 1996 e il 2000 e successivamente tra il 2004 e il 2012.

L'ex presidente ha quindi respinto l'idea che il non voler farsi carico dei problemi di Haiti sia dettato da un atteggiamento di tipo razzista. "Haiti è terra di nessuno, non c'è legge nè ordine (...) le cose che succedono lì producono terrore qui, chiunque agirebbe in questo modo per proteggere i suoi cittadini", ha detto.

Fernandez ha quindi spiegato che "il fatto che i tre candidati abbiano proposte simili in materia migratoria è perché si tratta di una politica che chiede il popolo dominicano".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA