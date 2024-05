Buenos Aires risponde a Caracas su permesso negato ai rifugiati

La ministra degli Esteri argentina Diana Mondino ha respinto la decisione del governo venezuelano di Nicolas Maduro di non concedere il salvacondotto ai sei oppositori rifugiatisi nell'ambasciata argentina a Caracas. "E' una decisione contraria a tutti i trattati internazionali", ha detto Mondino in un punto stampa mentre si trova a Washington in visita ufficiale.

Mondino - che oggi si incontrera' con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken - ha smentito anche le affermazioni del numero due del Partito Socialista Unito del Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, che all'annunciare il rifiuto del salvacondotto ha anche sostenuto l'ipotesi che i sei oppositori vengono trattenuti dal governo argentino. "Non ha nessuno senso dal nostro punto di vista cercare di trattenere persone contro la loro volonta'", ha detto.

A marzo la Procura generale del Venezuela aveva chiesto gli arresti per sei consiglieri della principale leader dell'opposizione, Maria Corina Machado. Per evitare di finire in carcere, i sei hanno chiesto asilo alla sede diplomatica argentina a Caracas. Da allora, l'esecutivo del presidente Javier Milei e quello del suo omologo venezuelano, Nicolas Maduro, sono in trattative affinché questi sei assessori possano lasciare il Paese.

Ma il numero due del Psuv al governo, Diosdado Cabello, è stato categorico nel negare l'ipotesi. "Penso che la risposta del governo venezuelano sia già arrivata: permesso negato. Non ci sarà un passaggio sicuro per coloro che non amano questo Paese", ha aggiunto.



