L'associazione della stampa dell'Uruguay contro le nuove regole

L'Associazione della stampa uruguaiana (Apu) insorge contro la nuova Legge sui media, e sostiene che "costituisce una violazione della libertà di espressione e della libertà di stampa sancite dalla Costituzione".

Secondo l'Apu, il provvedimento approvato martedì al Senato col voto dei partiti della coalizione di governo (centrodestra) in procedura d'urgenza, era all'attenzione alla Camera dei Deputati per l'approvazione finale, presenta elementi di massima gravità per la libertà di espressione e configura "un grave passo indietro in termini di diritti umani".

L'associazione evidenzia inoltre che la norma è stata approvata senza discussione nella commissione competente, e senza preavviso all'opposizione.



