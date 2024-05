Il governo Milei prevede un calo del pil del 3,5% nel 2024

Il governo del presidente Javier Milei prevede per l'Argentina nel 2024 un calo complessivo del pil del 3,5% con un livello di inflazione del 139,7% annuo a dicembre.

Lo ha riferito il capo di Gabinetto, Nicolas Posse, nella sua prima rendicontazione in Parlamento dall'inizio del mandato, in risposta al quesito di una senatrice dell'opposizione.

Se si tiene conto che gli ultimi dati ufficiali sull'attivita' economica risalgono a febbraio e indicano un calo accumulato del pil dell'1% nei primi due mesi dell'anno, le stime ufficiali del governo escludono la possibilita' di una ripresa forte nel secondo semestre piu' volte evocata dallo stesso presidente Milei nei suoi ultimi interventi.

Tra le altre cose Posse ha inoltre confermato che il governo non ha intenzione di dare seguito agli appalti per le opere pubbliche. "I contratti non sono piu' validi, si devono rivedere. L'unica cosa che abbiamo ricevuto dal governo precedente sono debiti, quindi da qui in avanti daremo le priorita' in base ai fondi disponibili", ha detto.



