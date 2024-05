Il cacicco Raoni alla Conferenza sul clima della Santa Sede

Raoni Metuktire, uno dei grandi cacicchi del popolo kayapò brasiliano, da decenni impegnato nella difesa dell'Amazzonia, partecipa, su invito di papa Francesco, al Vertice internazionale 'Dalla crisi climatica alla resistenza climatica' in svolgimento nella Casina Pio IV del Vaticano.

Nato nello stato del Mato Grosso, all'incirca nel 1930, Raoni, è una personalità rilevante a livello internazionale per le sue incessanti denunce della distruzione della foresta amazzonica e degli incendi provocati per liberare terreni al fine di sviluppare progetti agricoli e allevamenti di bovini per l'esportazione di carne.

Alcuni anni fa, in riconoscimento della sua incessante attività in difesa dell'ambiente, Raoni è stato candidato nel 2020 al Premio Nobel per la Pace, con l'appoggio della Darcy Ribeiro Foundation.

Nel marzo scorso il presidente francese Emmanuel Macron gli ha consegnato in una cerimonia notturna in piena foresta amazzonica le insegne della Legione d'onore nel rango di cavaliere.

Domani Raoni interverrà nella decima sessione del vertice denominata 'Punti di non ritorno sociali: etica ed equità' per illustrare le sue più recenti iniziative a difesa delle popolazioni che vivono in Amazzonia.



