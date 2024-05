Cala il livello dell'acqua a Porto Alegre, nel sud del Brasile

Il livello del fiume Guaiba, che ha provocato l'inondazione di Porto Alegre, nel sud del Brasile, è sceso sotto i 5 metri per la prima volta in due giorni, raggiungendo i 4,98 metri. Da lunedì, il fiume che attraversa la capitale di Rio Grande do Sul aveva registrato livelli superiori ai 5 metri. A titolo di confronto, il livello di allerta del corso d'acqua è di 2,5 metri, mentre la piena è fissata in 3 metri.

Secondo gli esperti dell'Università federale del Rio Grande do Sul il Guaiba potrebbe restare sopra i 4 metri fino all'inizio della prossima settimana, ma l'alto livello dell'acqua potrebbe prolungarsi a seconda del volume delle prossime piogge previste per le prossime ore.

Il livello più alto registrato nella storia del Guaiba è stato raggiunto il 5 e 6 maggio di quest'anno, quando ha raggiunto i 5,33 metri. Fino ad allora, il record era detenuto dalla storica alluvione del 1941a 4,76 metri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA