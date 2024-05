'I nuovi dazi Usa sulla Cina favoriscono il Messico'

Gli analisti del settore finanziario messicano affermano che l'aumento delle tariffe annunciato dalla Casa Bianca sulle importazioni statunitensi di auto elettriche, strumenti medici e altri prodotti cinesi rappresenta un'opportunità per aumentare le esportazioni verso il vicino settentrionale.

"Più forte è la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, maggiore è il potenziale che il Messico ha di esportare verso il mercato statunitense", ha affermato Gabriela Siller, direttrice dell'Ufficio economico-finanziario di Banco Base.

Sebbene l'aumento delle tariffe decretato su un paniere di prodotti originari della Cina abbia come prime beneficiarie le aziende con sede negli Stati Uniti, Paesi come il Messico potrebbero ottenere guadagni secondari.

Allo stesso tempo, mentre l'industria statunitense si rafforza, i suoi principali partner commerciali ottengono benefici inerziali dall'integrazione delle catene produttive legate al Nord America.



