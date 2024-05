Bimbo di un anno gattonava su una strada di notte in Argentina

E' stata forte la sorpresa per gli agenti di polizia di Cordoba, in Argentina, che si sono imbattuti in un bambino di un anno, che gattonava da solo in mezzo una strada accanto al suo cagnolino, alle quattro del mattino.

Secondo il portale Tn, gli agenti di polizia erano impegnati in un pattugliamento quando si sono imbattuti nel piccolo nel quartiere di Villa La Lonja. Il bimbo è stato avvolto in una coperta e grazie alla collaborazione dei vicini, ne è stata rintracciata la madre, una giovane di 24 anni, che vive ad una settantina di metri dal luogo del ritrovamento.



