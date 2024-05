Il governo sospende il pagamento dei debiti di Rio Grande do Sul

Il governo del Brasile sospenderà per tre anni il pagamento del rimborso del debito accumulato dallo stato del Rio Grande do Sul con l'Erario. Lo riferisce il quotidiano O Globo anticipando l'annuncio del presidente Luiz Inacio Lula da Silva atteso insieme ad altre ulteriori misure in favore del territorio flagellato dalle alluvioni. La misura si traduce in 11 miliardi di real (2 miliardi di euro) in più a disposizione delle autorità locali per far fronte all'emergenza che ha già causato 147 morti e lasciato 617.781 persone senza un tetto.

Intanto il governatore Eduardo Leite ha annunciato che i cittadini colpiti dagli allagamenti riceveranno immediatamente un bonifico bancario di 2.000 real (360 euro). Si tratta di una prima distribuzione diretta alla popolazione delle donazioni ricevute della società civile brasiliana sul conto dello Stato, pari a 93 milioni di real (16,7 milioni di euro). A beneficiarne saranno tutte le famiglie costrette a lasciare le proprie case con una rendita di fino a tre salari minimi (4.236 real, circa 763 euro). Secondo i calcoli dovrebbero beneficiarne circa 45 mila famiglie.



