Alluvioni in Brasile, gli Usa al lavoro per 'fornire assistenza'

In un comunicato ufficiale della Casa Bianca, il presidente americano Joe Biden ha espresso solidarietà alle vittime del Rio Grande do Sul, lo Stato del Brasile meridionale colpito dalle inondazioni che finora hanno provocato almeno 136 morti e 125 dispersi. "Gli Stati Uniti stanno lavorando per fornire l'assistenza necessaria al popolo brasiliano, in coordinamento con le autorità brasiliane", aggiunge il testo.

Il ministero degli Esteri brasiliano ha precisato che almeno sette Paesi hanno già espresso la loro disponibilità ad aiutare.

Nei giorni scorsi, secondo il governo brasiliano, Argentina, Cile, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Paraguay, Uruguay e Venezuela hanno espresso solidarietà e offerto donazioni e aiuti. Il Vaticano ha riferito che Papa Francesco ha stanziato 100.000 euro per le vittime. Mentre la Banca Mondiale ha messo a disposizione 125 milioni di dollari.



