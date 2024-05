Messico: Matera finalista del premio Uclg-Cultura 21

Con il progetto intitolato "Cittadinanza culturale per una città aperta e diversa", Matera è tra le città finaliste del bando internazionale del Premio Uclg-Città del Messico-Cultura 21, promosso dall'Unione delle città e dei governi locali (United Cities and Local Governments, Uclg).

Fondata nel 2004, la Uclg è la più grande organizzazione mondiale di amministrazioni locali e raccoglie oltre 1000 membri da oltre 120 Paesi Onu.La sesta edizione del premio riconosce i centri urbani e le personalità che si sono distinte nella promozione dei diritti culturali per lo sviluppo locale sostenibile. La giuria si riunirà prima della fine di maggio per valutare le candidature ed annunciare i vincitori.

"Siamo in trepidante attesa di un riscontro - fanno sapere il sindaco Domenico Bennardi e l'assessore alla Cultura Tiziana D'Oppido - perché il nostro progetto, realizzato con la collaborazione della specialista Rossella Tarantino, è stato subito preso in considerazione tra i finalisti per le sue caratteristiche di originalità. Matera continua a suscitare curiosità e interesse in tutto il mondo ed a tutte le latitudini".



