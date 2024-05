Visita in Italia del ministro del Turismo del Messico

Il ministro del Turismo del Messico, Miguel Torruco, si è recato in missione in Italia con l'obiettivo di rafforzare la connettività aerea tra i due Paesi e promuovere i flussi turistici.

Accompagnato dall'ambasciatore messicano, Carlos García de Alba, e dal ministro del Turismo dello Stato della Bassa California, Miguel Aguiñiga, il funzionario ha presentato il seminario "Así es México" a un gruppo di operatori turistici, ristoratori, chef e albergatori.

Il programma della visita ha incluso anche un incontro con i dirigenti del gruppo Aeroporti di Roma al quale hanno partecipato da remoto rappresentanti di Aeroméxico.

"Gli operatori e gli agenti di viaggio - ha spiegato Torruco - hanno mostrato interesse ad inviare turisti in Messico, forti della connettività aerea esistente tra le due nazioni, soprattutto dal Nord Italia, che ora cerca di rafforzarsi nella regione meridionale del Paese, il che consentirà di aumentare significativamente lo scambio di viaggiatori".



