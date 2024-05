Morto uno dei fondatori dello studio legato ai Panama Papers

L'avvocato e scrittore Ramón Fonseca Mora, uno dei due fondatori dello studio Mossack & Fonseca, all'origine del cosiddetto caso 'Panama Papers' che otto anni fa fece emergere numerosissime operazioni finanziarie illegali di personalità di tutto il mondo, è morto ieri all'età di 71 anni.

Comunicando la notizia del decesso di cui non si conoscono le cause, amici e familiari del defunto hanno ricordato che l'avvocato era uno degli imputati al centro di un processo apertosi il mese scorso, dove rischiava una condanna a 12 anni di carcere.

Secondo le indagini della Procura panamense, i membri dello studio legale Mossack & Fonseca promossero la creazione di società per azioni utilizzate per far circolare milioni di dollari provenienti da operazioni fraudolente e di riciclaggio di denaro.

Nel 2016 il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij) ottenne una grande quantità di documenti riguardanti le attività di Mossack & Fonseca nella creazione di società utilizzate per facilitare presunte attività illecite.

L'avvocato Fonseca, che nell'amministrazione del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) ebbe un incarico di ministro consigliere, è stato autore di diversi romanzi. Nel 2019 Antonio Banderas ne interpretò il personaggio nel film The Laundromat (La lavanderia) di Steven Soderbergh, con la partecipazione di Meryl Streep. che ricostruì la vicenda dei 'Panama Papers'.





