Al via il dibattito al senato argentino sulle riforme di Milei

Ha preso il via oggi nel Senato argentino il dibattito sul pacchetto di riforme sulla deregulation e le privatizzazioni del governo ultraliberista di Javier Milei.

Dopo l'approvazione alla Camera del progetto di oltre 300 articoli che include anche un maxi condono fiscale e una legge per la promozione degli investimenti, l'esecutivo deve affrontare adesso per l'approvazione definitiva un difficile passaggio al Senato dove non puo' contare ancora su una solida maggioranza.

Su un totale di 72 senatori il governo potra' fare affidamento sicuramente sui 7 de La Liberta' Avanza e sui 6 de Pro, il partito dell'ex presidente Macri. Il partito radicale (Ucr), con 11 seggi, alla Camera ha votato a favore della legge del governo, ma nel Senato appare diviso.

Divisioni si manifestano tuttavia anche in seno al peronismo.

I rappresentanti di alcune delle province dove si concentrano le maggiori risorse petrolifere e minerarie hanno annunciato infatti di essere favorevoli alle misure in materia di promozione degli investimenti incluse nel pacchetto.

Secondo un conteggio preliminare il governo dovrebbe contare attualmente su almeno 29 voti sui 37 necessari per raggiungere la maggioranza.



