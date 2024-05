Al via la votazione anticipata per le elezioni in Messico

Questa settimana l'Istituto Nazionale Elettorale del Messico ha attivato la modalità di voto anticipato, che si applica a un registro che comprende circa 30mila persone detenute preventivamente e 4mila che, a causa delle loro condizioni fisiche, non possono presentarsi in un seggio.

La Sessione Plenaria della Camera Superiore del Tribunale Elettorale del Potere Giudiziario della Federazione ha stabilito a maggioranza che le persone che si trovano in carcere e non sono state condannate hanno diritto al voto poiché sono protette dal principio della presunzione di innocenza.

Questo processo viene effettuato all'interno dei centri penitenziari che dispongono delle condizioni di sicurezza e delle infrastrutture per l'installazione di seggi elettorali. Il voto delle persone con disabilità, invece, si effettua mediante la consegna nel domicilio degli interessati delle buste contenenti le schede elettorali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA