L'Ecuador sospende per 7 giorni il razionamento dell'elettricità

L'Ecuador ha annunciato la sospensione del razionamento dell'elettricità per i prossimi sette giorni, anche se nel Paese andino continua lo stato di eccezione causato dalla crisi energetica seguita alla siccità.

La misura è stata decisa grazie all'incorporazione di 156 megawatt di produzione termoelettrica, all'aumento delle precipitazioni che hanno innalzato il livello dei bacini delle centrali idroelettriche e all'acquisto fino a 6 gigawatt dalla Colombia, ha riferito il ministro dell'Energia incaricato, Roberto Luque.

Nonostante la cessazione delle interruzioni di corrente questa settimana, ciò "non significa che non siamo in crisi", ha chiarito Luque, avvertendo che se la presenza di sedimenti nella centrale idroelettrica di Coca Codo dovesse continuare, come è avvenuto negli ultimi giorni, il governo potrebbe essere costretto ad adottare nuovamente i razionamenti.



