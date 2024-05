La comunità italiana a Rio Grande do Sul 'sia unita e solidale'

"In questo momento tragico per tuti noi, chiedo alla comunità italiana di rimanere unita e solidale. Solo attraverso l'unione e la solidarietà possiamo tutti insieme uscire da questa tragedia che stiamo vivendo.

Forza e coraggio". Così il console generale d'Italia a Porto Alegre, Valerio Caruso, si è rivolto ai concittadini dello Stato di Rio Grande do Sul - dove il 40% dei residenti è discendente di italiani - in un video registrato davanti alla sede del consolato completamente allagata.

Immerso nell'acqua torbida fin quasi alla vita, il diplomatico ha riferito della prima visita in consolato da sabato, quando il lago Guaiba è esondato allagando l'intera metropoli di 1,3 milioni di abitanti.

"La situazione è molto grave" e "i danni sono molto pesanti", afferma Caruso prima di lanciare un accorato appello ai residenti del 'Veneto brasiliano". "Chiedo prima di tutto a tutti voi di non venire in consolato, l'acceso è bloccato ed è molto pericoloso". "Tutte le attività sono sospese e non abbiamo previsione di quando i servizi consolari potranno riprendere", afferma il diplomatico. "Non è questo il momento di pensare alle prenotazioni e ai servizi. Mi impegno personalmente nel garantirvi che nuove prenotazioni saranno fissate nel più breve tempo possibile e che tutti documenti rovinati o perduti saranno rifatti da noi".

"Adesso è il momento di pensare a salvare vite umane e aiutare le persone che più hanno bisogno. In questo senso, il consolato generale d'Italia ha messo a disposizione un numero di emergenza. Il punto di raccolta aiuti non sarà ovviamente qui" ma "nella sede comitato degli italiani all'Estero, Comites-RS, presso il Carlos Gomes Center", ha concluso.



