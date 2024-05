Investimenti da 130 mln nell'aeroporto di Città del Messico

Il direttore dell'Aeroporto Internazionale Benito Juárez di Città del Messico, José Ramón Rivera, ha annunciato giovedì scorso, durante la conferenza mattutina del presidente López Obrador, che quest'anno verranno investiti 2,2 miliardi di pesos (circa 130 milioni di dollari) in lavori di manutenzione e ammodernamento dell'aerodromo. Tra questi si segnalano lavori di risanamento delle piste, adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione, l'acquisizione di macchine a raggi X, rilevatori di esplosivi e apparecchiature di tomografia computerizzata per l'ispezione dei bagagli, l'esecuzione di progetti esecutivi di ristrutturazione e rinforzo degli edifici del parcheggio e la realizzazione di due studi che consentiranno l'esecuzione dei lavori previsti per l'anno 2025.

In entrambi i terminal verranno, inoltre, riabilitati i servizi sanitari e sostituite le apparecchiature di climatizzazione.

L'aeroporto Benito Juárez ha movimentato complessivamente 48 milioni 415mila passeggeri nel 2023, registrando una crescita del 4,7% rispetto all'anno precedente.



