Alluvione a Rio Grande do Sul, tratte in salvo 46mila persone

Le forze armate del Brasile hanno tratto in salvo oltre 46 mila persone rimaste bloccate nelle proprie case o in rifugi di fortuna a seguito delle alluvioni che hanno colpito lo stato di Rio Grande do Sul. Lo riferisce il governo, evidenziando che il ministero della Difesa ha dispiegato nello stato 15mila militari che operano 24 ore su 24 con l'ausilio di 42 velivoli, 243 imbarcazioni e 2.500 vetture.

E' corsa contro il tempo per cercare di mettere in salvo le oltre 3.500 persone che hanno fatto ufficiale richiesta alla Protezione civile di essere recuperate. A partire da mercoledì sulle zone alluvionate sono infatti attese nuove piogge intense e un brusco calo delle temperature che minacciano la sopravvivenza delle migliaia di famiglie ancora isolate o bloccate sui tetti delle case.

Secondo l'ultimo bollettino ufficiale della Protezione civile sono quasi 200mila le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case, di cui 45.237 sono ospitate in strutture di emergenza. II bilancio dei morti è di 85. Almeno 310 i feriti e 134 i dispersi. Un ospedale da campo dell'esercito è stato allestito nel municipio di Estrela, tra i centri maggiormente colpiti dalla furia dell'acqua. Nello stato sono 17 in tutto gli ospedali chiusi e 75 quelli che funzionano solo parzialmente.





