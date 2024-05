L'Amerigo Vespucci sarà in Messico dal 18 al 23 giugno

La nave scuola della Marina Militare italiana Amerigo Vespucci, che solca i mari da oltre 93 anni, arriverà il 18 giugno a Puerto Vallarta, in Messico, dove sosterà per 5 giorni prima di ripartire il 23 per continuare il giro del mondo iniziato l'anno scorso dal porto di Genova.

Secondo il programma originale, il veliero, uno dei più grandi oggi esistenti, sarebbe dovuto giungere ad Acapulco, ma l'itinerario è stato modificato a causa dei danni provocati alle coste dello Stato di Guerrero dall'uragano Otis il 25 ottobre.

Il rientro in Italia della "Signora dei Mari" è previsto per il mese di febbraio 2025, quando l'imbarcazione tornerà ad essere ormeggiata nel porto di La Spezia. Il 5 aprile ha doppiato per la prima volta Capo Horn, crocevia tra gli oceani Atlantico e Pacifico, uno dei passaggi più impegnativi al mondo per la navigazione a causa delle continue perturbazioni create dalla vicinanza all'Antartide.



