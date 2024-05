Brasile, Porto Alegre isolata è a rischio crisi umanitaria

Si rischia la crisi umanitaria nella città di Porto Alegre, inondata quasi completamente a seguito dall'ondata di maltempo che si è abbattuta su Rio Grande do Sul, con il bilancio del disastro nello stato brasiliano salito a 57 morti, 67 dispersi, mentre almeno 42.221 persone sono state già costrette a lasciare le proprie case.

Lo straripamento del fiume Guaiba ha messo la città in ginocchio. Con l'aeroporto e la stazione dei pullman chiusi a tempo indeterminato e i danni alle autostrade e alle arterie di collegamento con il litorale, la capitale è completamente isolata e a breve potrebbero mancare generi di prima necessità, medicine, cibo e acqua.

Allagato anche il Consolato generale d'Italia, struttura simbolo nello stato che ospita una comunità di discendenti italiani pari al 40% della popolazione totale.

In un comunicato sui social media il consolato annuncia la sospensione di tutte le attività a causa delle inondazioni.

"Stiamo lavorando per tornare il prima possibile alle nostre attività. Ringraziamo tutti e manifestiamo ancora una volta la nostra solidarietà alla popolazione gaucha in questo momento difficile", si legge.



